Fiorentina-Inter oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Inter, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Ghiotta occasione per i nerazzurri, che possono approfittare del passo falso della Juve ad Empoli per scavalcarla in classifica e riprendersi la vetta. Non sarà però una passeggiata la trasferta di Firenze, tantomeno con due assenze pesanti a centrocampo come quelle di Barella e Calhanoglu. La squadra di Inzaghi partirà comunque favorita, ma i toscani venderanno sicuramente a caro prezzo la pelle. La sfida è in programma oggi, domenica 28 gennaio alle ore 20:45 al Franchi. Diretta in streaming su Dazn.