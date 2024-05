Musetti, è adesso? Classifica e punti in scadenza

Dal Foro Italico, Lorenzo Ercoli

Dopo Sinner e Berrettini, è Foro Italico amaro anche per Musetti. Numero uno degli italiani in corsa agli Internazionali BNL d’Italia 2024, l’appuntamento di casa poteva essere l’occasione ideale per scacciare i fantasmi di un periodo dove risultati e continuità sono apparsi spesso un miraggio. In un 2024 da 9 vittorie e 13 sconfitte nel circuito maggiore (prima del match capitolino), la scorsa settimana il tennista di Carrara è stato protagonista della finale al Challenger 175 di Cagliari, evento che gli ha permesso di prendere ritmo e incassare un importante bottino di 90 punti, l’equivalente di un ottavo di finale Masters 1000, proprio il risultato che doveva difendere nella capitale.

“Sono molto dispiaciuto ci ho provato con tutte le mie, poche, forze. Ieri sono stato in camera con la febbre tutto il giorno e ho cancellato gli allenamenti. Un virus intestinale non mi ha permesso di arrivare preparato al match. Ho provato a giocare con ciò che avevo, ma il caldo e le condizioni non mi hanno aiutato. Non avevo energie”. Le parole usate da Musetti per spiegare ciò che lo ha costretto al ritiro dopo 1 ora e 7 minuti di partita contro il francese Terence Atmane. Sul punteggio di 5-7 0-1, l’azzurro si è piegato sulle gambe e ha alzato bandiera bianca. Nonostante ciò Musetti era stato in grado di procurarsi due palle break sul 4-4, come sarebbe andata se avesse vinto il primo set? In tutta onestà neanche Lorenzo ha la risposta: “Con il senno di poi è difficile rispondere. La vittoria del primo set magari poteva influenzarmi positivamente e non farmi sentire la sensazione di stanchezza e svenimento. A prescindere però andare avanti credo sarebbe stato difficile”.

Questa settimana numero 29 del mondo, nella race live del 2024 Musetti è 41° con possibilità concreta di perdere ulteriori posizioni. Verosimilmente qualche piazza la lascerà anche nel ranking mondiale, che però si aggiornerà lunedì 20 maggio alla fine degli Internazionali. Per l’allievo di Tartarini e Barazzutti, salvo ulteriori problematiche, ci sarà la ghiotta occasione del Challenger 175 di Torino per raccogliere punti cruciali in questa fase dell’anno su una superficie dove massimizzare è quasi un obbligo. La scadenza più imminente è quella del Roland Garros con i 180 punti degli ottavi di finale, torneo che potrebbe essere colmato proprio con l’eventuale prestazione di Torino. Poi ci sono sfilze di quote “90” collezionate tra semifinali “250”, quarti di finale “500” e ottavi “1000”. Risultati che di fatto per un giocatore come Musetti non richiedono exploit eccezionali, specialmente in eventi dove può partire con il bye. Nel prossimo periodo la classifica potrebbe dunque salvarsi, ma Lorenzo vuole molto più di questo.

L’elenco di punti in scadenza

Roland Garros 2023: 180 (R16)

ATP 250 Stoccarda: 45 (QF)

ATP 500 Queen’s: 90 (QF)

Wimbledon 2023: 90 (R32)

ATP 250 Bastad: 90 (SF)

ATP 500 Amburgo: 90 (QF)

Masters 1000 Canada 2023: 90 (R16)

Masters 1000 Cincinnati 2023: 45 (R32)

US Open 2023: 10 (R128)

ATP 250 Chengdu: 90 (SF)

ATP 500 Pechino: 45 (R16)

ATP 250 Chengdu: 50 (QF)

Australian Open 2024: 50 (R64)

Masters 1000 Indian Wells 2024: 50 (R32)

Masters 1000 Miami 2024: 100 (R16)

Masters 1000 Montecarlo 2024: 100 (R16)

Masters 1000 Madrid 2024: 10 (R64)

Challenger 175 Cagliari 2024: 90 (F)