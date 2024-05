In Europa si parla italiano: in due anni cinque finali su sei, davanti a tutti nel ranking stagionale

L’Italia è il miglior campionato europeo 2023/2024. No, non è uno scherzo, ma è esattamente quello che dice il ranking Uefa. L’Italia ha infatti chiuso al primo posto il ranking per Nazioni di questa stagione, ormai irraggiungibile anche per la Germania: Italia e, appunto Germania, hanno infatti conquistato il posto aggiuntivo per la prossima Champions League e porteranno cinque squadre nella massima competizione europea.

IL RANKING UEFA 2023/2024

ITALIA 20.714 GERMANIA 19.357 INGHILTERRA 17.375 FRANCIA 16.250 SPAGNA 15.812 BELGIO 14.400 REP.CECA 13.5000 TURCHIA 11.500 PORTOGALLO 11.000 GRECIA 11.000

CINQUE FINALI SU SEI, NESSUNO COME L’ITALIA

Negli ultimi due anni l’Italia è praticamente arrivata in fondo in tutte le competizioni. Lo scorso anno c’era un’italiana in ogni finale: l’Inter in quella di Champions League, la Roma in quella di Europa League e la Fiorentina in Conference League. E quest’anno il Bel Paese si è ‘fermato’ ad un 2 su 3: l’Atalanta si giocherà l’Europa League con il Bayer Leverkusen e la squadra di Vincenzo Italiano andrà a caccia della rivincita nella finale contro l’Olympiacos. Un risultato straordinario per la Serie A: basti pensare che l’Inghilterra, negli ultimi due anni, ha collezionato 2 finali, la Germania 2, la Spagna 2. Per tanto tempo si è detto che l’Italia abbia snobbato le coppe, ma dallo scorso anno sembra esserci stata una bella inversione di tendenza ampiamente confermata dai risultati. E il movimento ne trae beneficio: una squadra in più in Champions League, più introiti, più soldi, più partite allo stadio. Un loop che vuol dire tanto per i club e non solo.

SUPERATA LA SPAGNA NEL RANKING GENERALE

L’Italia ha anche raggiunto un traguardo storico che non accadeva da ben diciotto anni: il secondo posto nel Ranking Uefa che prende in considerazione i risultati degli ultimi cinque anni, ovvero quello che determina il numero di club che ogni Federazione può portare nelle coppe europee. L’Italia aveva accorciato sulla Spagna già nella passata stagione, mentre quest’anno è arrivato il sorpasso. Basti pensare che la Spagna non usciva dalla top 2 dal 1998. L’attuale ranking UEFA prevede che il punteggio delle federazioni nazionali venga calcolato in base ai risultati conseguiti dai propri club nelle ultime cinque stagioni, dividendolo il punteggio ottenuto in una stagione per il numero iniziale di formazioni presenti all’inizio delle competizioni europee di quella annata.

IL RANKING UEFA DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI