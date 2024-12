Il nuovo ranking Wta aggiornato a lunedì 30 dicembre 2024. Si riparte con una nuova stagione di tennis, ma a graduatoria rimane chiaramente invariata rispetto ad un mese fa: Aryna Sabalenka è sempre in testa con un margine di poco superiore alle 1000 lunghezze sulla rivale Iga Swiatek. Sul terzo gradino c’è Coco Gauff, mentre Jasmine Paolini inizia l’anno da numero 4 del mondo, ma con un margine di soli 4 punti sulla cinese Zheng Qinwen e di 173 punti su Elena Rybakina. Al settimo posto c’è Jessica Pegula, mentre dietro c’è bagarre con Emma Navarro, Daria Kasatkina e Barbora Krejcikova che completano la top10 tutte nel giro di pochi punti.

Per quanto riguarda le altre tenniste azzurre, la nuova stagione parte con sole due rappresentanti in top 100: si tratta di Elisabetta Cocciaretto al numero 52 e Lucia Bronzetti che è 77esima. Appena fuori Sara Errani (numero 104) e Martina Trevisan (numero 124), quest’ultima in cerca di riscatto dopo una stagione negativa. Di seguito il ranking Wta aggiornato.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 30 dicembre 2024

Aryna Sabalenka 9.416 punti Iga Swiatek 8.370 Coco Gauff 6.530 Jasmine Paolini 5.344 Qinwen Zheng 5.340 Elena Rybakina 5.171 Jessica Pegula 4.705 Emma Navarro 3.589 Daria Kasatkina 3.368 Barbora Krejcikova 3.214

LE ALTRE ITALIANE

52. Elisabetta Cocciaretto 1.048

77. Lucia Bronzetti 887

104. Sara Errani 717 (-1)

124. Martina Trevisan 592

148. Lucrezia Stefanini 494