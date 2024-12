Il nuovo ranking Atp aggiornato a lunedì 30 dicembre 2024, il primo della nuova stagione 2025. Chiaramente rimane tutto invariato rispetto ad un mese fa: in cima alla classifica c’è sempre Jannik Sinner con un margine rassicurante sugli inseguitori. L’altoatesino guarda tutti dall’alto con i suoi 11.830 punti, con quasi 4000 lunghezze di vantaggio su Alexander Zverev secondo. Seguono Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, mentre al quinto posto c’è Daniil Medvedev; bisogna scendere alla settima posizione prima di trovare Novak Djokovic, che in questa stagione andrà alla ricerca del titolo Atp numero 100 in carriera.

C’è molto azzurro nella top 100, con ben nove rappresentanti italiani. Il numero due è Lorenzo Musetti al 17esimo posto, segue Flavio Cobolli al 32 appena davanti a Matteo Berrettini (numero 34) e Matteo Arnaldi (numero 37). Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi sono gli altri azzurri nei primi 100 posti, mentre Mattia Bellucci e Francesco Passaro sono poco distanti e potrebbero entrarci presto. Di seguito il ranking Atp aggiornato.

Atp ranking aggiornato a lunedì 30 dicembre 2024

Jannik Sinner 11.830 punti Alexander Zverev 7.915 Carlos Alcaraz 7.010 Taylor Fritz 5.100 Daniil Medvedev 5.030 Casper Ruud 4.255 Novak Djokovic 3.910 Andrey Rublev 3.760 Alex de Minaur 3.745 Grigor Dimitrov 3.350

GLI ALTRI ITALIANI

17. Lorenzo Musetti 2.600

32. Flavio Cobolli 1.472

34. Matteo Berrettini 1.380

37. Matteo Arnaldi 1.345

44. Luciano Darderi 1.198

53. Lorenzo Sonego 1.026

91. Fabio Fognini 637

92. Luca Nardi 637

103. Mattia Bellucci 605

108. Francesco Passaro 570