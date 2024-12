Continua la serie vincente degli Oklahoma City Thunder, che nella notte Nba hanno toccato quota sei vittorie consecutive. La formazione guidata da coach Mark Daigneault ha passeggiato in casa contro i Memphis Grizzlies, prendendo il largo nel secondo quarto (42-19 il parziale) fino a volare sul +31 e a chiudere con il comodo 130-106 finale. Mvp del match Shai Gilgeous-Alexander, autore di 35 punti, ma in doppia cifra ci vanno altri sei uomini in maglia Okc; negli ospiti, orfani di Ja Morant, il migliore è Desmond Bane con 22 punti. Per i Thunder è la vittoria numero quindici nelle ultime 17 partite, un ruolino di marcia che li ha portati nettamente al comando della Western Conference con lo score di 26-5 e cinque gare di margine sulla seconda che sono proprio i Grizzlies.

Quarto ko nelle ultime sei gare invece per i Boston Celtics, che dopo la sconfitta del Christmas Day contro i Philadelphia 76ers perdono ancora sul parquet di casa del TD Garden, questa volta contro gli Indiana Pacers. La franchigia di Indianapolis vendica così la sconfitta del giorno precedente, imponendosi 123-114 in un match condotto per larghi tratti: l’allungo è arrivato a metà secondo quarto, quello decisivo a metà quarto periodo. Il migliore per gli ospiti è Tyrese Haliburton con 31 punti, mentre Nembhard e Siakam ne aggiungono 17 ciascuno; in casa Celtics sono in tre sopra i venti punti: Jaylen Brown è il top scorer con 31, seguono Tatum e Pritchard rispettivamente con 22 e 21.

Le altre gare della notte Nba

Nelle altre gare della notte, vittoria importante dei Miami Heat, che si impongono 104-100 sul campo degli Houston Rockets. I texani toccano anche il +12 nel terzo quarto, ma la rimonta degli ospiti si concretizza nel finale grazie ad un parziale di 17-2 che ribalta gli equilibri. Scintille nel finale tra Tyler Herro e Amen Thompson, che scatenano una rissa che finisce con 7 espulsi. Proprio Herro è il miglior realizzatore con 27 punti, seguito da Jovic con 18; tra i padroni di casa il migliore è Dillon Brooks con 22, mentre Sengun firma una doppia doppia da 18 punti e 18 rimbalzi. Netta vittoria anche per gli Atlanta Hawks, che dominano sul parquet dei Toronto Raptors e trionfano con un perentorio 136-107: il top scorer è Trae Young con 34 punti e 10 assist.

Vittoria interna per i Minnesota Timberwolves, che dopo aver toccato il +16 nel primo tempo sopravvivono al rientro nel finale dei San Antonio Spurs e firmano il successo per 112-110. Decisivo Donte DiVincenzo con 26 punti, mentre agli speroni non basta il solito Wembanyama con 34 punti. Trionfano infine anche gli Orlando Magic, che con un parziale di 22-4 negli ultimi 6′ rimontano e battono 102-101 i Brooklyn Nets: a decidere l’incontro è il buzzer beater di Cole Anthony, mentre il top scorer per la franchigia della Florida è Tristan da Silva con 21 punti; non bastano ai Nets invece i 25 di Cam Thomas.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLE DUE CONFERENCE NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 27-4

Boston Celtics 23-9

New York Knicks 22-10

Orlando Magic 20-14

Atlanta Hawks 18-15

Milwaukee Bucks 16-14

Miami Heat 16-14

Indiana Pacers 16-17

Chicago Bulls 14-18

Detroit Pistons 14-18

Philadelphia 76ers 12-17

Brooklyn Nets 12-20

Charlotte Hornets 7-24

Toronto Raptors 7-25

Washington Wizards 5-24

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 26-5

Memphis Grizzlies 22-11

Houston Rockets 21-11

Dallas Mavericks 20-12

Los Angeles Clippers 18-13

Los Angeles Lakers 18-13

Denver Nuggets 17-13

Minnesota Timberwolves 17-14

Golden State Warriors 16-15

San Antonio Spurs 16-16

Phoenix Suns 15-16

Sacramento Kings 13-19

Portland Trail Blazers 11-20

Utah Jazz 7-23

New Orleans Pelicans 5-27