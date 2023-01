Ranking Wta aggiornato a lunedì 2 gennaio: il 2023 si apre con Swiatek leader e 5 azzurre nelle prime 100

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 2 gennaio 2023. Ecco come si presenta la classifica del singolare femminile. Come è palese, nessun cambiamento in classifica in seguito all’ultima settimana dell’anno solare 2022. La stagione tennistica femminile riprende in questi giorni da una Iga Swiatek saldamente al comando e ben cinque azzurre nelle prime 100 del ranking. Di seguito la situazione aggiornata del ranking WTA nel dettaglio.

TOP TEN RANKING WTA

1 Iga Swiatek 11085

2 Ons Jabeur 5055

3 Jessica Pegula 4691

4 Caroline Garcia 4375

5 Aryna Sabalenka 3925

6 Maria Sakkari 3871

7 Coco Gauff 3646

8 Daria Kasatkina 3435

9 Veronika Kudermetova 2795

10 Simona Halep 2661

LE ITALIANE

27. Martina Trevisan 1528

54. Lucia Bronzetti 951

62. Jasmine Paolini 867

64. Elisabetta Cocciaretto 850

66. Camila Giorgi 836