Nba 2022/2023: tripla doppia di Kuzma e quinto successo di fila per Washington, Denver batte Boston nel big match di nottata

Il 2023 della regular season NBA parte con solamente tre partite nel corso del primo giorno dell’anno. Nel big match tra le due franchigia in testa alle rispettive conference sono i Denver Nuggets a prevalere 123-111 sui Boston Celtics, guidati dalla solita tripla doppia di Nikola Jokic da 30 punti, 12 rimbalzi e 12 assist. Il serbo, con Murray assente, ha trovato l’ottimo apporto di Bruce Brown (21 pts), Michael Porter Jr. (19 pts) e Aaron Gordon (18 pts) in quintetto e i 17 punti di Bones Hyland dalla panchina. Ai “verdi” non sono bastate le solide prestazioni del duo Brown(30)-Tatum(25): il solo Derrick White è riuscito ad andare in doppia cifra insieme a loro.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Un’altra tripla doppia, la seconda in carriera di Kyle Kuzma, trascina i Washington Wizards al successo esterno per 95-118 sui Milwaukee Bucks. Si tratta del quinto successo consecutivo per loro, mentre i Bucks (oggi anche senza Antetokounmpo) dopo il folgorante inizio di stagione faticano a trovare continuità e ora sono terzi ad Est con Cleveland e Philadelphia sempre più vicine. Nell’ultimo match della nottata un Ja Morant da 35 punti, 8 rimbalzi e 5 assist guida alla vittoria i Memphis Grizzlies per 118-108 sui Sacramento Kings.

Notte tra domenica 1 e lunedì 2 gennaio

Denver Nuggets – Boston Celtics 123-111

Milwaukee Bucks – Washington Wizards 95-118

Memphis Grizzlies – Sacramento Kings 118-108