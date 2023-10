Ranking Wta aggiornato a lunedì 16 ottobre: Paolini debutta nelle prime 30, risale anche Trevisan

Ecco il ranking Wta aggiornato a lunedì 16 ottobre 2023 al termine della settimana che ha visto andare in scena tre tornei, di cui il più importante a Zhengzhou. Nessuna novità in top 10, dove al comando c’è Aryna Sabalenka, seguita da Iga Swiatek e Coco Gauff, mentre in quarta posizione troviamo una Jessica Pegula che guadagna qualche punto sulla connazionale avanti a lei di un posto. Il tennis italiano festeggia un altro best ranking di Jasmine Paolini, che per la prima volta in carriera è nelle prime 30 al mondo. Sono tre la azzurre nelle prime 40, con Elisabetta Cocciaretto al n°33 e Martina Trevisan al n°38 dopo il bel torneo a Hong Kong.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 16 ottobre

Aryna Sabalenka (Blr) 9381 (–) Iga Swiatek (Pol) 8545 (–) Coco Gauff (Usa) 6455 (–) Jessica Pegula (Usa) 6050 (–) Elena Rybakina (Kaz) 5870 (–) Maria Sakkari (Gre) 4475 (–) Ons Jabeur (Tun) 4195 (–) Marketa Vondrousova (Cze) 3839 (–) Karolina Muchova (Cze) 3663 (–) Caroline Garcia (Fra) 3450 (–)

30. Jasmine Paolini 1395 (+1)

33. Elisabetta Cocciaretto 1360 (+1)

38. Martina Trevisan 1282 (+4)

56. Camila Giorgi 1087 (-2)

62. Lucia Bronzetti 965 (+1)

108. Sara Errani 652 (-5)

125. Lucrezia Stefanini 565 (+2)