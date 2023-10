Ranking Atp aggiornato a lunedì 16 ottobre: Rublev guadagna due posizioni, Cobolli vede la top-100

Ecco il ranking Atp aggiornato a lunedì 16 ottobre 2023, al termine del Masters 1000 di Shanghai. Top-10 in cui è Andrey Rublev a mettere a segno il balzo più importante, ritrovando la quinta posizione e mettendo nel mirino anche il nostro Jannik Sinner, il quale però per ora rimane in quarta piazza. Perde, invece, due posizioni, Taylor Fritz che ora rischia anche di uscire dalla top-10 in questo finale di stagione. Per quanto riguarda i colori italiani, scivola più indietro Lorenzo Musetti, mentre Flavio Cobolli fa un altro grande passo verso la top-100.

Novak Djokovic (Srb) 11045 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8805 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7355 (–) Jannik Sinner (Ita) 5000 (+3) Andrey Rublev (Rus) 4765 (-1) Holger Rune (Den) 4605 (-1) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4360 (-1) Casper Ruud (Nor) 3686 (+1) Alexander Zverev (Ger) 3460 (+1) Taylor Fritz (Usa) 3410 (-2)

20. Lorenzo Musetti 1845 (-2)

43. Matteo Arnaldi 965 (-1)

55. Lorenzo Sonego 925 (+4)

63. Matteo Berrettini 832 (+1)

106. Flavio Cobolli 574 (+15)

125. Giulio Zeppieri 487 (+4)

128. Fabio Fognini 474 (–)