Ranking Wta aggiornato a lunedì 13 novembre: Cocciaretto rientra in top 50

Top 10 invariata per il ranking Wta aggiornato a lunedì 13 novembre. La numero 1 d’Italia rimane ovviamente Jasmine Paolini, che resta in trentesima posizione. Scala un posto Martina Trevisan che sale in 42esima piazza, mentre Elisabetta Cocciaretto rientra in top 50. Una posizione in più anche per Camila Giorgi (55°), seguita da Lucia Bronzetti (64°). Ritorno in top 100 per Sara Errani (100°). Di seguito, ecco la classifica mondiale aggiornata a lunedì 13 novembre.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 13 novembre

Iga Swiatek (Pol) 9295 Aryna Sabalenka (Blr) 9050 Coco Gauff (Usa) 6580 Elena Rybakina (Kaz) 6365 Jessica Pegula (Usa) 5975 Ons Jabeur (Tun) 4195 Marketa Vondrousova (Cze) 4075 Karolina Muchova (Cze) 3651 Maria Sakkari (Gre) 3620 Barbora Krejcikova (Cze) 2880

30. Jasmine Paolini 1435 (-)

42. Martina Trevisan 1187 (+1)

50. Elisabetta Cocciaretto 1211 (+2)

55. Camila Giorgi 1087 (+1)

64. Lucia Bronzetti 968 (-)

100. Sara Errani 724 (+1)