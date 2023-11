Ranking Atp aggiornato a lunedì 13 novembre: Djokovic sicuro numero 1 di fine anno

Bastava una vittoria alle Atp Finals di Torino per avere la certezza di chiudere da numero uno del ranking a fine anno. E Novak Djokovic all’esordio ha battuto Holger Rune centrando così l’obiettivo di re della classifica mondiale per l’ottava volta. Nole ha chiuso da numero 1 del mondo il 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 e 2023. Resta invariata la top 5: Carlos Alcaraz è numero 2, seguito da Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Andrey Rublev. Poi Stefanos Tsitsipas, mentre Alexander Zverev sale settimo, seguito da Holger Rune e Hubert Hurkacz. Taylor Fritz completa la nuova top 10, mentre Casper Ruud perde quattro posizioni. Per quanto riguarda gli italiani, Lorenzo Musetti resta al ventisettesimo posto. Matteo Arnaldi perde una posizione ed è 44esimo e vede avvicinarsi Lorenzo Sonego, che sale in 47esima posizione. Top 100 consolidata per Flavio Cobolli (98°), più vicino a Matteo Berrettini (90°). Nuovo best ranking (124°) per Luciano Darderi, fresco di vittoria dell’Atp Challenger di Lima 2023. Poi Luca Nardi (128° dopo il successo nel Challenger di Matsuyama) e Fabio Fognini (129°), reduce dalla semifinale di Metz.

Ranking ATP aggiornato a lunedì 13 novembre

Novak Djokovic 9.945 Carlos Alcaraz 8.455 Daniil Medvedev 7.200 Jannik Sinner 5.490 Andrey Rublev 4.805 Stefanos Tsitsipas 4.235 Alexander Zverev 3.585 (+1) Holger Rune 3.460 (+2) Hubert Hurkacz 3.245 (+2) Taylor Fritz 3.100 (-1)

27. Lorenzo Musetti 1470 (-)

44. Matteo Arnaldi 1021 (-1)

49. Lorenzo Sonego 990 (+2)

91. Matteo Berrettini 682 (+1)

100. Flavio Cobolli 619 (+2)

124. Luciano Darderi 511 (+13)

128. Luca Nardi 503 (+15)

129. Fabio Fognini 499 (+18)

