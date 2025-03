Ci sono un paio di novità interessanti nei ranking Atp e Wta aggiornati a lunedì 3 marzo. In entrambi i casi non cambia nulla in vetta, quindi con Jannik Sinner che rimane in testa al ranking Atp, condizione che, come ben noto, rimarrà tale almeno fino a Montecarlo. Per quanto riguarda la classifica maschile, una delle novità principali è il ritorno di Stefanos Tsitsipas in top-10, e in particolare al nono posto. Il greco, infatti, beneficia della vittoria a Dubai, la sua prima in un torneo 500, l’unica categoria che ancora gli mancava, in carriera, scalzando Tommy Paul, che scende in undicesima posizione davanti al connazionale Ben Shelton (+2).

Tsitsipas, nel suo percorso nel torneo degli Emirati, aveva eliminato Matteo Berrettini, che comunque guadagna una posizione portandosi in 29esima. Il romano è stato eliminato ai quarti proprio come Luca Nardi, che con i punti guadagnati sale al 67esimo posto, ritoccando, quindi, il suo best ranking. Il secondo azzurro in classifica rimane Lorenzo Musetti (attualmente out per infortunio ma ancora 16esimo). In totale, gli italiani in top-100 rimangono undici.

Ranking Atp, la classifica al 3 marzo

Jannik Sinner (ITA) 11.330 punti Alexander Zverev (GER) 8.135 punti Carlos Alcaraz (ESP) 7.510 punti Taylor Fritz (USA) 4.900 punti Casper Ruud (NOR) 4.045 punti Daniil Medvedev (RUS) 3.930 punti Novak Djokovic (SRB) 3.900 punti Andrey Rublev (RUS) 3.480 punti Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.405 punti Alex de Minaur (AUS) 3.335 punti

16. Lorenzo Musetti 2.650

29. Matteo Berrettini 1.620

35. Matteo Arnaldi 1.390

37. Lorenzo Sonego 1.376

40. Flavio Cobolli 1.295

60. Luciano Darderi 945

67. Luca Nardi 862

70. Mattia Bellucci 840

90. Francesco Passaro 658

95. Fabio Fognini 629

Ranking Wta, Paolini ancora sesta

Per quanto riguarda il ranking Wta, con la vittoria a Merida Emma Navarro sale in ottava posizione mentre Paula Badosa ritrova la top-10, escludendo Mirra Andreeva. Sono questi i cambiamenti più significativi di una classifica che, per il resto, rimane invariata nelle posizioni apicali. Quindi, è sempre Aryna Sabalenka a comandare davanti a Iga Swiatek e Coco Gauff, mentre Jasmine Paolini conferma il sesto posto. La seconda delle azzurre è Lucia Bronzetti, anche lei stabile al 62esimo posto.

Aryna Sabalenka (BLR) 9.076 punti Iga Swiatek (POL) 7.985 punti Coco Gauff (USA) 6.333 punti Jessica Pegula (USA) 5.251 punti Madison Keys (USA) 4.679 punti Jasmine Paolini (ITA) 4.518 punti Elena Rybakina (KAZ) 4.328 punti Emma Navarro (USA) 4.009 punti Qinwen Zheng (CHN) 3.780 punti Paula Badosa (ESP) 3.746

62. Lucia Bronzetti 993

72. Elisabetta Cocciaretto 937

118. Sara Errani 633

137. Martina Trevisan 537

145. Lucrezia Stefanini 493

181. Nuria Brancaccio 379

199. Giorgia Pedone 353