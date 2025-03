Nella giornata di sabato, il Manchester City ha battuto per 3-1 il Plymouth nella sfida valida per il quinto round della FA Cup. A balzare agli occhi, tra le varie statistiche, è il dato dei tiri calciati fuori dai Citizens. Per ben 20 volte, su 29 tiri totali, infatti, i giocatori del City non hanno centrato lo specchio della porta. Un dato che, secondo quanto ha dichiarato Pep Guardiola, è da imputare ai palloni della Mitre: “Il pallone della Champions League (dell’Adidas) è eccezionale, quello della Premier League (della Nike) è eccezionale. Questo qua non lo è. Se lo dici quando perdi sembra che ti stia lamentando, ma semplicemente non va bene. È una cosa che succede da anni in FA Cup e in Carabao Cup, lo so che sono affari e che fa tutto parte degli accordi. Ma lo sapete quanti tiri sono usciti? Guardate anche le altre partite, di solito quei tiri centrano lo specchio della porta”.

La stessa lamentela era stata espressa qualche settimana fa da Mikel Arteta in riferimento ai palloni della Puma che vengono utilizzati nella EFL Cup. In quel caso, l’Arsenal aveva perso per 2-0 contro il Newcastle nell’andata delle semifinali, centrando solo tre volte la porta su 23 tentativi totali. “Abbiamo calciato spesso sopra la traversa, questi palloni ‘volano’ troppo”, le parole del tecnico dei Gunners, che si attirò le ironie di tifosi e non solo.

Gli organizzatori rispondono al Manchester City

In risposta al commento di Guardiola, un portavoce della Federcalcio inglese ha risposto: “Il pallone usato nelle competizioni FA è stato testato in accordo con le norme Fifa. Tutti i palloni devono rispettare i criteri della Fifa, e questo pallone li soddisfa tutti. Insieme a Mitre, capiamo che ci sono anche i gusti soggettivi. Con oltre 350 gol segnati nella fase ad eliminazione diretta fino ad ora, questi palloni contribuiscono a dare vita a un torneo competitivo ed entusiasmante”.

Guardiola sul rientro di Rodri

Al di là del capitolo legato ai palloni, Guardiola ha dato un aggiornamento importante per quanto riguarda le condizioni di Rodri. Il centrocampista, vincitore dell’ultimo Pallone d’Oro, è ai box da settembre dopo aver subito la rottura del legamento crociato anteriore. La sua stagione sembrava già finita, ma Guardiola ha spiegato: “I nostri tifosi non sono gli unici ad essere contenti. Oggi ha toccato il pallone, è venuto negli spogliatoi. È più felice e fiducioso. Non me lo aspettavo, ma forse torna entro fine stagione. E non al mondiale per club, forse sarà in grado di aiutarci già in Premier League. Ma facciamo un passo alla volta – avverte il tecnico del Manchester City –, non dobbiamo prendere decisioni stupide e rischiare di avere una ricaduta anche peggiore. Però sì, sta migliorando, anche se non si può ancora dire che sia vicino al rientro”.