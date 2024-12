Il nuovo ranking Atp aggiornato a lunedì 9 dicembre 2024, dopo la conclusione anche degli ultimi tornei challenger. Situazione che resta invariata con i tennisti che si stanno godendo le ultime settimane di vacanza prima del rientro in campo, fissato per venerdì 27 dicembre con la United Cup. Prima ci saranno le Next Gen Finals (18-22 dicembre) con protagonisti Arthur Fils, Alex Michelsen, Jakub Mensik, Juncheng Shang, Learner Tien, Luca Van Assche, Nishesh Basavareddy e Joao Fonseca.

Atp ranking aggiornato a lunedì 9 dicembre 2024

Jannik Sinner 11.830 punti Alexander Zverev 7.915 Carlos Alcaraz 7.010 Taylor Fritz 5.100 Daniil Medvedev 5.030 Casper Ruud 4.255 Novak Djokovic 3.910 Andrey Rublev 3.760 Alex De Minaur 3.745 Grigor Dimitrov 3.350

17. Lorenzo Musetti 2.600

32. Flavio Cobolli 1.472

34. Matteo Berrettini 1.380

37. Matteo Arnaldi 1.345

44. Luciano Darderi 1.198

53. Lorenzo Sonego 1.026

91. Fabio Fognini 637

92. Luca Nardi 637

103. Mattia Bellucci 605

108. Francesco Passaro 570