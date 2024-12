Prosegue la regular season di Nba. Cleveland va ko a Miami. Jokic mette 48 punti nel successo di Denver ad Atlanta. Orlando e Houston ok. Lakers e Warriors battono Portland e Minnesota. Memphis domina a Washington

Quarta sconfitta stagionale per Cleveland (21-4), che cade 122-113 sul parquet di Miami (12-10). Tyler Herro trascina gli Heat con 34 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi per Bam Adebayo. 18 punti+5 assist per Jimmy Butler. Sponda Cavs, solo 12 punti per Donovan Mitchell e 10 tra Jarrett Allen (6) ed Evan Mobley (4). Altra prestazione monstre di Nikola Jokic. Il serbo mette a referto 48 punti, 14 rimbalzi e 8 assist nella vittoria di Denver (12-10) ad Atlanta (13-12). 141-111 per i Nuggets, che si aggrappano al tre volte Mvp della regular season. Bene anche Micheal Porter Jr con 26 punti e 7 rimbalzi. Gli Hawks pagano a paro prezzo l’assenza di Jalen Johnson. De Andre Hunter ultimo a molare con 20 punti in uscita dalla panchina. Si aggiunge l’assenza di Franz Wagner, ma Orlando (17-9) batte Phoenix (12-11) in casa 115-110. Senza il tedesco e il lungodegente Paolo Banchero ci pensano Jalen Suggs (26 punti+4 rimbalzi) e Goga Bitadze (21 punti+15 rimbalzi), che si è preso il posto in quintetto anche dopo il rientro di Wendell Carter Jr. Suns senza Kevin Durant (caviglia) ma con un Devin Boker da 25 punti, 4 rimbalzi e 7 assist. Golden State (14-9) piega Minnesota (12-11) nel back to back. Dopo la sconfitta di ieri, i Warriors si prendono la rivincita e passano 114-106 al Chase Center. 30 punti e 8 assist per Steph Curry e 27 punti di Buddy Hield mandano ko i Timberwovles. Anthony Edwards ci prova (27+5+6), ma manca l’apporto del resto del quintetto. Solo 14 per Julius Randle e 12 per Mike Conley. I Los Angeles Lakers (13-11) tornano al successo dopo tre sconfitte in fila. I gialloviola controllano Portland (8-16) in casa 107-98. Non c’è LeBron James e ci pensa Anthony Davis con 30 punti+11 rimbalzi. D’Angelo Russell decisivo con 28 punti e 14 assist in uscita dalla panchina. Tre minuti in campo per Bronny James. Nessuna statistica in tabellino per il figlio di LeBron. Houston (15-8) si conferma tra le top 3 a Ovest e passa alla Intuit Dome contro i Clippers (14-11) 117-106. 31 punti per Jalen Green e 22 per Ausar Thompson permettono ai Rockets di tornare alla vittoria dopo due ko consecutivi. Los Angeles passa le assenze del lungodegente Kawhi Leonard e di James Harden. Bene Bones Hyland con 22 punti in uscita dalla panchina. Memphis (17-8) domina in casa di Washington (3-19). 140-112 per i Grizzlies, che mandano ben sette giocatori in doppia cifra. Non c’è Ja Morant e Scottie Pippen Jr ne fa le veci al meglio con 14 punti+12 assist. Top scorer Jare Jackson Jr con 21 punti. Dalla panchina Santi Aldama porta 19 punti, Jay Huff 17 e Cam Spencer 14. 13 per Marcus Smart e 12 per Brandon Clarke.