Il bomber dell’Atalanta può trasferirsi in bianconero: l’affare è possibile per una cifra molto alta, l’unica che può convincere i bergamaschi

Un bomber per la Juventus. La situazione Vlahovic è nota a tutti, con il bomber serbo che deve rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026, accettando però la riduzione dell’ingaggio.

Un’idea che, come prevedibile, non piace tanto al calciatore che vorrebbe restare in bianconero ma senza rinunciare all’attuale stipendio. Una situazione che può essere il preludio ad una cessione in estate, aprendo così la porta alla necessità per Giuntoli di far arrivare un nuovo attaccante. La caccia, in realtà, è già partita in vista di gennaio, considerato che Milik non dà sicurezze dal punto di vista fisico e Vlahovic ha bisogno di tirare il fiato qualche volta.

C’è Zirkzee nei piani di Thiago Motta, con l’olandese in uscita dal Manchester United dopo pochi mesi: tre gol appena, pochi minuti in campo e l’idea di ritrovare l’allenatore che lo ha lanciato nel grande calcio che lo alletta non poco. Zirkzee ora, ma a giugno servirà ancora un altro attaccante, soprattutto nel caso in cui il serbo andasse via. Ecco allora farsi strada il nome di Retegui, capocannoniere del campionato con i suoi 12 gol in Serie A, oltre ai due in Champions.

La Juventus punta Retegui: l’Atalanta alza la posta

L’attaccante della Nazionale di Spalletti sta vivendo un anno magico, momentaneamente interrotto dall’infortunio che lo terrà fuori fino a dopo la Supercoppa. Il suo nome però resta al centro del mercato, con interessamenti anche dalla Premier League con Arsenal e Aston Villa che lo tengono d’occhio.

Inghilterra, ma anche Juventus – stando a quanto riferisce ‘caughtoffside.com’ – sulla tracce di Retegui, anche se convincere l’Atalanta non sarà semplice. L’idea dei bergamaschi è di non cedere l’attaccante italo-argentino, acquistato quest’estate per far fronte al grave infortunio di Scamacca. Una posizione che potrà essere cambiata soltanto davanti ad una proposta economica davvero indecente.

Si parla di una valutazione di almeno 55 milioni di euro per far cadere in tentazione i nerazzurri. Una cifra importante per un calciatore acquistato pochi mesi fa per una cifra di 22 milioni di euro. Valutazione triplicata nel giro di pochi mesi con l’Atalanta che potrebbe garantirsi un’incredibile plusvalenza nel caso arrivare una offerta di questa portata. La Juventus e le altre sono avvisate: l’unica strada per Retegui è mettere mani al portafogli, la cifra giusta può essere 55 milioni di euro.