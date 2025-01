I ranking aggiornati delle classifiche Atp e Wta al giorno domenica 12 gennaio 2025, giorno dell’inizio degli Australian Open. L’Italia torna ad avere dieci giocatori in top 100 nel ranking. Un record eguagliato nella storia del tennis tricolore. Era successo per la prima volta il 5 aprile del 2021. Ben sette azzurri hanno meno di 24 anni e lo sguardo al futuro può essere più che positivo. In testa alla classifica c’è ovviamente Jannik Sinner, che è sicuro di restare numero 1 fino a dopo l’Australian Open e dunque almeno per la 34ª settimana consecutiva. Solo quattro giocatori sono rimasti in vetta per un periodo più lungo dopo essere saliti per la prima volta alla posizione di n.1: Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75) e Novak Djokovic (53). L’altoatesino dovrebbe riuscire a conservare il primato almeno fino ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami, a meno di clamorosi risultati tra Australian Open e tournée americana. Lorenzo Musetti si conferma numero 2 d’Italia, nonostante l’inizio di stagione non esaltante con la sconfitta con Munar a Hong Kong. L’azzurro occupa la posizione numero 15 della classifica Atp e dovrà difendere pochi punti nella prima parte di stagione. La semifinale a Wimbledon da difendere resta il focus del carrarino. Appena fuori dalla top 30 ci sono Flavio Cobolli, reduce da qualche noia muscolare ma rimasto in 32ª posizione e Matteo Berrettini (34°), che non dovrà difendere punti fino ad aprile e deve sfruttare i primi quattro mesi del 2025 per risalire quanto più possibile la classifica. Più indietro Matteo Arnaldi (39°) e Luciano Darderi (45°), in grande crisi negli ultimi sei mesi e in attesa del ritorno su terra battuta per trovare una fiducia che da diverse settimane sembra persa. Lorenzo Sonego è 55° e Luca Nardi 83° con già sette posizioni guadagnate in avvio di stagione. Fabio Fognini occupa l’88º posizione, ma è ormai in fase calante. L’ultimo italiano in top 100 è Mattia Bellucci (100°), che però non è riuscito a qualificarsi per il tabellone principale degli Australian Open (sconfitta con Atmane). Probabilmente l’azzurro uscirà dai 100 fra due settimane, ma ha tutte le carte in regola per rientrarci.

Atp ranking aggiornato a domenica 12 gennaio 2025

Jannik Sinner (ITA) 11.830 punti Alexander Zverev (GER) 7.635 punti Carlos Alcaraz (ESP) 7010 punti Taylor Fritz (USA) 5.350 punti Daniil Medvedev (RUS) 5.030 punti Casper Ruud (NOR) 4.210 punti Novak Djokovic (SRB) 3.900 punti Alex de Minaur (AUS) 3535 punti Andrey Rublev (RUS) 3.520 punti Grigor Dimitrov (BUL) 3.200 punti

15. Lorenzo Musetti 2.600

32. Flavio Cobolli 1.512

34. Matteo Berrettini 1.380

39. Matteo Arnaldi 1.305

45. Luciano Darderi 1.198

55. Lorenzo Sonego 1.026

83. Luca Nardi 675

88. Fabio Fognini 637

100. Mattia Bellucci 605

Al femminile

Minime variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata oggi dalla WTA con un giorno d’anticipo (a Melbourne scatta l’Australian Open) dopo i WTA 500 di Adelaide e 250 di Hobart. Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore si conferma Jasmine Paolini, stabile al quarto posto e chiamata a confermare un 2024 da favola illuminato dalle prime due finali Slam (Roland Garros e Wimbledon), dal primo 1000 (Dubai), dall’oro olimpico in doppio con Sara Errani e dalla qualificazione alle Finals (sia in singolare che in doppio). Alle sue spalle fa un passo indietro Elisabetta Cocciaretto, numero 56, mentre ne fa due avanti Lucia Bronzetti, numero 76. Stabile Sara Errani. La veterana azzurra è sempre numero 107. Due scambi di poltrona nella top ten del ranking.

Al comando c’è Aryna Sabalenka, per la tredicesima settimana consecutiva (la 21esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 26enne di Minsk mantiene 1.536 punti di vantaggio su Iga Swiatek, sempre in seconda posizione. Sul terzo gradino del podio stabile c’è la nuova “maestra”, la statunitense Coco Gauff, che precede appunto Paolini, staccata di 1.489 punti. In quinta posizione c’è la finalista di Riyadh, la cinese Qinwen Zheng, in sesta l’altra statunitense Jessica Pegula, che grazie alla finale di Adelaide (stoppata da Keys), scavalca la kazaka Elena Rybakina, che scivola in settima posizione. Sempre ottava la terza statunitense in top ten, Emma Navarro, nona è la campionessa di Wimbledon 2024, la ceca Barbora Krejcikova, che scavalca la russa Daria Kasatkina, decima a chiudere l’elite mondiale.

Wta ranking aggiornato a domenica 12 gennaio 2025