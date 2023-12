Rafa Nadal e il futuro incerto: “Ultimo anno? Probabile, ma non fisso scadenze”

Una serie di video in cui riflette sulle sue paure, le ambizioni e le speranze. Dopo aver annunciato il suo rientro in campo per l’Atp 250 di Brisbane, torneo che segnerà il suo ritorno alle gare dopo quasi un anno di assenza, Rafa Nadal affida ancora ai social i suoi pensieri in vista di quella che potrebbe essere la sua ultima stagione. Condizionale d’obbligo, anche perché lo stesso fuoriclasse lascia il futuro incerto: “Ultimo anno? Ci sono molte possibilità che sia così, senza dubbio – dice su Twitter -. Ci sono possibilità che possa essere solo di sei mesi o che possa essere un anno intero. Al momento non sono in grado di rispondere. Posso solo dire che posso tornare a competere. Mi godrò ogni torneo”. Ma nessun annuncio: “Alla fine non si sa cosa può succedere – aggiunge -. Bisogna sempre darsi l’opportunità, non bisogna dire una cosa e poi essere schiavi di quello che si è detto. Io penso che sarà così, ma non posso garantirlo al 100%. Ho lavorato molto per tornare a competere e se all’improvviso il mio fisico mi permettesse di andare avanti e di divertirmi? Perché dovrei fissare una scadenza? Penso che non abbia senso”. “Penso di aver avuto intorno a me le persone giuste come ho sempre avuto durante tutta la mia carriera: la famiglia, la squadra, gli amici… Tutti mi hanno aiutato in modo decisivo ad essere dove sono oggi, con la possibilità di competere di nuovo. Anche il desiderio delle persone che vogliono vedermi giocare di nuovo ha avuto un impatto importante sulla mia vita quotidiana”, ha aggiunto Nadal.