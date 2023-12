Milan, buone notizie per Rafael Leao: il portoghese parzialmente in gruppo

Il Milan può sorridere circa le condizioni di Rafael Leao. Il portoghese ha confermato le sensazioni che circolavano sul suo rientro, in quanto nell’allenamento della mattinata di giovedì si è allenato parzialmente in gruppo. Quello che filtra da Milanello sarebbe un cauto ottimismo per la sfida contro l’Atalanta in vista nel weekend.

L’attaccante portoghese, che dalla visita di controllo era guarito dalla lesione rimediata contro il Lecce prima della sosta, ha infatti svolto la prima parte della seduta in gruppo, poi si è staccato dai compagni di squadra per continuare il suo lavoro personalizzato. Buone sensazioni dunque in vista della partita di Bergamo e soprattutto in vista della sfida contro il Newcastle decisiva per la qualificazione in Champions League.