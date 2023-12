Rugby, Nazionale: dal primo gennaio Doussy sarà il nuovo Skills Coach

Sarà Philippe Doussy il nuovo Skilss Coach della Nazionale Italiana di rugby che dal primo gennaio. Non sarà una prima volta per Doussy per un impiego con la maglia azzurra, visto che dal 2009 al 2012 ha preso parte alla Coppa del Mondo in Nuova Zelanda nel 2011.

Doussy avrà il focus sul gioco al piede supportando il lavoro dello staff tecnico anche in relazione nello sviluppo delle strategie e delle skills del reparto dei trequarti. Classe 1970, Doussy ha nel suo curriculum una serie di collaborazioni nel rugby di alto livello che lo hanno portato a lavorare nel Top14, in Scozia, Sudafrica, con la Nazionale francese e ad avere confronti costanti multidisciplinari con altre realtà sportive che gli hanno consentito di avere un profilo sempre più completo.

Queste le sue parole nel giorno dell’ufficialità del suo nuovo impiego: “Durante la mia collaborazione tra il 2009 e il 2012 che mi ha portato a vestire i colori Azzurri durante la Coppa del Mondo del 2011 ho avuto modo di conoscere il movimento rugbistico italiano. Nel corso degli anni ho continuato a lavorare nel rugby di alto livello avendo la possibilità di confrontarmi con altre realtà sportive che hanno arricchito e completato il mio bagaglio di esperienza“