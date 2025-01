Gli Australian Open 2025 stanno per vivere il momento decisivo. Con la chiusura dei quarti di finale è tempo di guardare alle semifinali che delineeranno i due finalisti che domenica si contenderanno il primo slam stagionale. Ma quando e a che ora si giocheranno le semifinali a Melbourne Park? Andiamo a scoprirlo insieme.

PROGRAMMA SEMIFINALI AUSTRALIAN OPEN

Giovedì 23 e venerdì 24 gennaio sono i due giorni prescelti. Nel primo si disputeranno le semifinali del singolare femminile: alle 9:30 italiane (19:30 locali) la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del Mondo, se la vedrà con la sua amica, la spagnola Paula Badosa che ha centrato il miglior risultato in carriera in uno slam. A seguire, ma non prima delle ore 11 italiane (21 locali), la polacca Iga Swiatek affronterà la statunitense Madison Keys. Per quel che concerne le due semifinali maschili, Jannik Sinner vs lo statunitense Ben Shelton e Novak Djokovic opposto ad Alexander Zverev, bisognerà attendere venerdì 24 gennaio e si conoscono già anche gli orari delle due sfide: la prima semifinale comincerà alle ore 4:30 italiane (14:30 locali) mentre la seconda si disputerà in sessione serale, alle 9:30 italiane (19:30 locali). L’ordine delle semifinali verrà annunciato nella giornata di giovedì 23 gennaio quando gli organizzatori rilasceranno il consueto ordine di gioco del giorno dopo.

DOVE VEDERLE IN TV, POSSIBILITA’ IN CHIARO?

Le partite verranno trasmesse in diretta ed in esclusiva su Eurosport, canale 210 del decoder di Sky. I match potranno anche essere seguiti in diretta streaming su Sky Go e su Dazn. Mentre per quel che concerne la possibilità di una diretta in chiaro del match di Jannik Sinner, l’AgCom non ha ancora aggiornato gli eventi sportivi di rilevanza nazionale. I quattro tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon ed Us Open), al momento, non hanno l’obbligo di essere trasmessi in chiaro qualora un italiano o un’italiana arrivi alle fasi finali. Quindi Discovery, che è proprietaria dei diritti tv in Italia degli Australian Open, non ha nessun obbligo di trasmetterli sul ‘Nove’ e, con tutta probabilità, la partita tra Sinner e Shelton sarà trasmessa solamente su Sky e su Dazn previo abbonamento.

CLASSIFICA ALL-TIME DELLE SEMIFINALI SLAM RAGGIUNTE DAGLI ITALIANI

Con la vittoria su Alex De Minaur, Jannik Sinner ha centrato la quinta semifinale slam della sua carriera. Un risultato storico visto che va ad eguagliare in questa speciale classifica Nicola Pietrangeli capace di raggiungere il penultimo atto di uno slam in quattro edizioni del Roland Garros (1959-1960-1961-1964) e una volta a Wimbledon (1960). Sono undici, in totale, gli italiani ad aver centrato una semifinale slam. A quota tre troviamo Adriano Panatta e Matteo Berrettini. Dietro di loro, a quota due, ci sono Corrado Barazzutti, Giorgio De Stefani e Beppe Merlo. A quota uno, infine, Lorenzo Musetti, Marco Cecchinato, Orlando Sirola ed Uberto De Morpurgo. Ecco la classifica completa all-time.