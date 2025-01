Il grande giorno è arrivato, martedì 21 gennaio doveva essere e così è stato. Lewis Hamilton debutta sul sedile di una Ferrari, la SF-23 per la precisione, guidata questa mattina sul circuito di Fiorano. Un’attesa spasmodica, quella degli ultimi giorni nei pressi del circuito, dove tanti tifosi della Rossa hanno sfidato il freddo e la nebbia arrivando all’alba per prendere posto. E ne è valsa la pena, così da poter custodire per sempre i video, le foto, ma soprattutto i ricordi di questa ‘prima volta’ senza dubbio storica. Un avvicinamento lento all’evento, ma che per forza di cose ha creato tante emozioni nell’animo dei supporters, ma anche dei semplici appassionati che hanno seguito i post social degli ultimi giorni.

I PRIMI GIORNI A MARANELLO E FIORANO

Dall’arrivo in Italia nella giornata di domenica, alla prima foto postata dal sette volte campione del Mondo di fianco alla sua supercar preferita, la Ferrari F40, nella piazzetta della pista di Fiorano intitolata all’unico altro sette volte campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher. Un lunedì in cui Lewis è stato accolto dal Team Principal, Fred Vasseur, e dal CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, per poi visitare lo storico ufficio di Enzo Ferrari, il management e Piero Ferrari e infine tutti gli altri dipendenti della Factory, dove ha potuto dedicarsi a una full immersion dei vari reparti. Un Day-1 concluso salutando, insieme a John Elkann, i tifosi che lo aspettavano all’esterno per i primi autografi e selfies da pilota Ferrari.

Martedì, tra vari briefing tecnici in vista del debutto in pista, Hamilton ha di nuovo deciso di suscitare reazioni nei tifosi del ‘Cavallino’: “Prima volta in rosso”. Così la didascalia della foto che lo ritraeva finalmente con la tuta Ferrari. Un altro scatto speciale, a cui mercoledì mattina ha fatto seguito il casco. Non c’erano dubbi sul giallo, un colore che ha sempre accompagnato Lewis durante la sua carriera in F1. E immancabile, ovviamente il 44.

IL DEBUTTO IN PISTA SOTTO GLI OCCHI DEI GENITORI

Così, in condizioni climatiche che in questi giorni a Lewis avranno senz’altro ricordato l’Inghilterra, è arrivato il momento del debutto in pista. Due le monoposto che la Scuderia ha messo a disposizione dei suoi piloti in questi giorni, la F1-75 del 2022 e la SF-23 impiegata nel 2023. L’ex Mercedes ha optato per quest’ultima, uscendo dal box tra i boati dei presenti e sotto gli occhi di Anthony e Carmen, entrambi i genitori presenti per quest’altra giornata speciale concluasi facendosi accompagnare da una vettura sotto il ponte da cui è possibile salutare i tifos.

Sempre in un’uscita che rientra tra quelle che il regolamento sportivo definisce come TPC, acronimo di Testing of Previous Cars, ossia i test con le vetture degli anni passati, nelle ore successive è poi toccato a Charles Leclerc tornare alla guida della Rossa.