La crescita di Flora Tabanelli prosegue e non vuole fermarsi. Dopo la vittoria nel Big Air a Kreischberg, in Austria, che ha permesso all’azzurra di issarsi in testa alla classifica generale di specialità, la giovane classe 2007 ha ottenuto grandi risultati nello Slopestyle, disciplina non propriamente sua, con un quarto, un quinto e un settimo posto. Tabanelli è stata portabandiera dell’Italia ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon nel 2024. Nella rassegna coreana ha conquistato due medaglie d’oro, una nel Big Air e una nello Slopestyle, che sono diventati il primo e il secondo oro olimpico nella storia del freeski italiano. Dopo i due podi di Coppa del mondo nell’annata del debutto tra i grandi, la la diciassettenne emiliano-romagnola è salita sul podio nelle prime due tappe di Big Air della nuova stagione, a Chur (seconda) e Beijing (terza). In apertura di 2025, a Kreischberg, è arrivata la prima vittoria con tanto di leadership della classifica di specialità. “Sono contenta di essere andata a Gangwon e provare l’esperienza di un’Olimpiade, anche se da junior. E sono contenta di essere riuscita a dare il meglio là, mi sono sentita bene a farlo Sono ancora più emozionata per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Penso che sarà una bellissima esperienza per tutti, per gli atleti, per chi verrà da fuori e per tutti gli spettatori. Io punto a fare nuovi trick, nuove acrobazie, a migliorare sempre. E poi, dopo questo, ovviamente i risultati potrebbero arrivare”, aveva detto Tabanelli in avvio di stagione a Olympics.

La stagione di Tabanelli

Flora Tabanelli ha riporta l’Italia sul gradino più alto del podio di Coppa del Mondo nella prova di Freeski Big Air di Kreischberg: Primo successo della carriera nel massimo circuito per la diciassettenne emiliana, il secondo per l’Italia dopo l’unico precedente di Silvia Bertagna a Mönchengladbach nel dicembre 2016. Quarta gara stagionale e quarta presenza sul podio per l’emiliana dell’Esercito: seconda a Chur, terza a Pechino, seconda prima a Klagenfurt ed infine prima: un trionfo che la proietta ancor più in vetta alla classifica di specialità e al primo posto anche della graduatoria complessiva Park&Pipe. Proseguirà ad Aspen (slopestyle) dunque la grande stagione della diciassettenne emiliana dell’Esercito, capace di conquistare una vittoria, due secondi ed un terzo posto nelle quattro gare disputate in stagione nel Big Air e di migliorarsi nello SlopeStyle per avvicinare il podio: un quarto, un quinto ed un settimo posto per lei nelle tre finali sin qui disputate in carriera, un progressivo avvicinarsi alla top3 che lascia intendere il potenziale della giovane azzurra.

Proprio con lo SlopeStyle prenderà il via la prossima tappa di Aspen (Stati Uniti): dal 30 gennaio spazio al turno di qualificazione in vista della finale dell’1 febbraio; poi dal 4 si passerà al Big Air. In una disciplina non propriamente sua, Flora Tabanelli ha sfiorato il podio nella tappa di Coppa del Mondo di Laax, in Svizzera: alla quinta presenza nel massimo circuito nella disciplina, l’emiliana ha trovato il quarto punteggio nell’open elvetico.

La classifica del Big Air dopo la tappa di Kreischberg