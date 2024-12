Due tenniste azzurre sono scese in campo nella notte italiana per disputare il match di primo turno delle qualificazioni del Wta 250 di Auckland 2025. Si tratta di Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio, che hanno scelto il cemento della Nuova Zelanda per cominciare la nuova stagione ma l’hanno fatto con risultati diversi. La prima si è infatti qualificata per il turno decisivo, mentre la seconda è stata eliminata.

Tutto facile per Stefanini

Buona la prima per Lucrezia, che ha debuttato con una netta vittoria ai danni della giapponese Haruka Kaji, numero 249 del mondo. 6-1 6-3 il punteggio dell’incontro, che la tennista italiana ha portato a casa in 1h35′ e senza mai correre grossi rischi. Stefanini è partita forte, issandosi rapidamente sul 4-0 e, dopo aver perso il servizio, ha messo il punto esclamativo sul set vincendo un sesto gioco da ben 28 punti in cui ha avuto bisogno di nove palle break. Più lottata la seconda frazione, dove però Kaji è crollata dal 3-2 in suo favore, perdendo quattro game consecutivi e dunque la sfida. Accreditata della terza testa di serie, Stefanini se la vedrà al prossimo turno contro l’americana Emina Bektas (numero 196 del ranking Wta), vittoriosa in rimonta sulla rumena Bulgaru.

Eliminata Brancaccio

Non fortunata nel sorteggio Nuria Brancaccio, che nonostante fosse la testa di serie numero dieci ha pescato l’esperta tedesca Anna-Lena Friedsam. Quest’ultima aveva vinto l’unico precedente (Brescia 2022) e pertanto scendeva in campo con i favori del pronostico. L’esito è stato purtroppo quello previsto e, malgrado un primo set giocato alla grande, la tennista italiana ha ceduto il passo alla rivale per 2-6 6-2 6-3 dopo 1h44′ di gioco. Come suggerisce il punteggio, l’unico set davvero equilibrato è stato il terzo, in cui Brancaccio ha anche avuto le sue chance: nel game inaugurale ha avuto due palle break, ma non le ha sfruttate ed a sua volta ha perso il servizio nel game seguente; nel settimo gioco è invece riuscita a recuperare il break di svantaggio, ma ha immediatamente perso il servizio ed ha dovuto soccombere a Friedsam.

Sorteggiato il main draw

Non si può dire che sia stata fortunata l’unica italiana ammessa direttamente nel tabellone principale. Lucia Bronzetti debutterà infatti contro Madison Keys, testa di serie numero uno. Sicuramente il campo di partecipazione non è paragonabile al Wta 500 di Brisbane, tuttavia non mancano le giocatrici di livello. Basti pensare che sono presenti ben quattro vincitrici Slam (Raducanu, Osaka, Stephens e Kenin), curiosamente ognuna in un quarto diverso del tabellone e dunque potenzialmente potrebbero affrontarsi in semifinale. Bronzetti è reduce da un ottimo finale di 2024 con le vittorie nelle Finals di Billie Jean King Cup e sogna di riportare l’Italia in finale a Auckland. L’ultima azzurra a raggiungere l’atto conclusivo in Nuova Zelanda è stata Flavia Pennetta nel 2012.

Il montepremi del torneo

PRIMO TURNO – € 2.614

SECONDO TURNO – € 3.654

QUARTI DI FINALE – € 5.977

SEMIFINALE – € 10.502

FINALISTA – € 18.842

VINCITRICE – € 31.887

Dove vedere il Wta di Auckland in tv

La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire il Wta di Auckland anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.