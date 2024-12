Contatti in corso con il pilota inglese che potrebbe presto iniziare una nuova avventura lontano dalle quattro ruote

Per Lewis Hamilton il momento tanto atteso sta per arrivare. Vacanze ridotte per il sette volte campione del mondo che dovrà iniziare fin da subito a fare conoscenza con il mondo Ferrari, con tutte le procedure utilizzate a Maranello e diverse da quelle adottate in Mercedes.

A gennaio c’è la prima uscita, con una vecchia monoposto, quindi i test in Bahrein a febbraio e il mese successivo appuntamento in Australia per il gran debutto. L’obiettivo è chiaro a tutti: tornare a vincere il mondiale e le perplessità che serpeggiano sulla convivenza con Leclerc non preoccupano Vasseur, convinto di aver fatto la scelta più giusta per riportare Maranello al vertice della Formula 1.

Ma Hamilton non è soltanto F1: il pilota inglese è noto anche per avere numerosi interessi fuori pista e ce n’è uno che potrebbe concretizzarsi presto e portarlo lontano dalle quattro ruote. La conferma arriva da uno dei diretti interessati che parla di contatti proficui: il 39enne di Stevenage potrebbe sbarcare in MotoGP. L’interesse per le due ruote Hamilton non lo ha mai nascosto: in passato ha affermato di aver sempre amato la classe regina e di essere attratto alla crescita del motociclismo. Ora l’occasione giusta può essere arrivata.

Hamilton in MotoGP: c’è la conferma

Lewis Hamilton in MotoGP non è soltanto una suggestione. Dopo aver guidato negli anni scorsi una Yamaha di Valentino Rossi, il pilota Ferrari potrebbe entrare nel paddock a due ruote da finanziatore.

L’occasione arriva dalla crisi della KTM con l’azienda che ha dichiarato fallimento e che ha trovato un accordo con i creditori che contempla l’addio all’area sport e quindi alle squadre presenti nel motomondiale. Il team di MotoGp sta però provando a diventare autonomo, separandosi finanziariamente dalla casa madre ed è quindi in cerca di finanziatori. Uno di questi potrebbe essere proprio Hamilton, come confermato da da Pit Beirer, numero uno del settore sportivo del marchio.

“Posso dire che abbiamo avuto contatti molto interessanti con il management di Hamilton – le sue dichiarazioni – . Non è un segreto che abbia interesse per la MotoGP e che stia pensando a creare un team proprio. Ci sono colloqui concreti“. Parole rilasciate a Speedweek e che aprono un nuovo orizzonte per uno dei piloti più vincenti della storia della Formula 1. Mentre si prepara all’esordio in Ferrari, Hamilton potrebbe anche sbarcare in MotoGP e preparare il terreno per quando arriverà la fine della sua carriera al volante.