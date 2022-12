Napoli, omaggio a Pelè: O Rey diventa una statuina del presepe

La città di Napoli rende omaggio a Pelè, e lo fa a modo suo. In questo periodo natalizio, infatti, gli scultori del presepe si sono subito adoperati per dedicare una statuina anche al campione brasiliano, scomparso all’età di 82 anni. Una tradizione, quella di trasformare i vip in personaggi del presepe, che ha quindi riguardato anche O Rey, leggenda del calcio e icona a livello mondiale. Sotto, la foto postata dall’artista Genny Di Virgilio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Genny Di Virgilio (@divirgilioarte1830)