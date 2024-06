Qualificazioni Wimbledon 2024: Bellucci accede al tabellone principale, Goffin battuto in quattro set

Mattia Bellucci vola nel tabellone principale di Wimbledon 2024 per la prima volta in carriera. Il classe 2001 azzurro ha superato in quattro set l’esperto belga David Goffin nel terzo e decisivo turno di qualificazione, disputato sull’erba di Roehampton. 6-3 2-6 7-6(4) 6-4 in due ore e 55 minuti il punteggio in favore del nativo di Busto Arsizio, unico italiano ad entrare nel tabellone principale di Wimbledon attraverso le qualificazioni. Percorso in crescendo per Bellucci, che al primo turno ha recuperato contro il croato Ajdukovic, salvando anche due match point nel tie-break decisivo, dopo essere stato sotto 7-5 4-1. Nel secondo turno è arrivata la bella vittoria in due set contro l’ex numero 37 Atp Zapata Miralles, prima di completare l’opera contro Goffin. Per l’azzurro è anche la seconda qualificazione slam consecutivo, dopo l’accesso al tabellone principale del Roland Garros guadagnato sempre passando per il tabellone cadetto.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

LA CRONACA DEL MATCH – Avvio di gara in controllo per entrambi, con i turni di battuta tenuti in scioltezza. Nell’ottavo gioco arriva il break decisivo dell’azzurro, che sfrutta un game sotto tono di Goffin, caratterizzato da diversi errori, e si porta sul 5-3, andando a servire per il set. Bellucci è freddo e chiude 6-3 il primo set con una bella smorzata.

Nel secondo set arriva la reazione di Goffin, che nel quarto game trova il break con un’ottima volée bassa, e si porta sul 4-1. Bellucci prima accorcia e poi ha anche tre chance per rientrare on serve, ma l’ex numero 7 Atp è bravo a salvarsi, per poi chiudere con un altro break nel gioco successivo, che gli vale il 6-2 con la volée.

Nel terzo set parte bene il belga, che si procura due palle break nel quarto gioco. Arriva però prontamente la risposta di Bellucci: dal 15-40 infila un parziale di 13 punti a 3 e oltre a tenere il servizio si prende anche il break nel game successivo, che lo porta sul 4-2. Goffin però reagisce e poco dopo rientra in parità, sfruttando un passaggio a vuoto dell’azzurro, che gli vale il 4-4. Si arriva rapidamente al tie break, dove Bellucci gioca alla grande: si prende un mini break in apertura con la volée bassa (3-1), poi ne arriva un altro con la palla corta (6-2). Goffin annulla i primi due set point ma capitola sul terzo, quando il varesino chiude con l’ace del 7-4, che lo porta avanti di un set.

Bellucci parte fortissimo anche nel quarto parziale, e si prende subito il break del 2-0 con un gran passante. L’azzurro va veloce, ma nel settimo game incappa in un passaggio a vuoto che rimette in partita Goffin: un paio di errori gratuiti regalano al 33enne di Liegi il break, che gli permette di rientrare in partita. Sul 4-4 il classe 2001 è bravo ad annullare una palla break che avrebbe portato il suo avversario a servire per allungare l’incontro al quinto set. Subito dopo Bellucci si prende break e match, chiudendo 6-4 con la volée, che gli vale l’accesso a Wimbledon per la prima volta in carriera.