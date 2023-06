Qualificazioni Wimbledon 2023, Stefanini supera Hon e passa al terzo turno

Lucrezia Stefanini prosegue la sua avventura nelle qualificazioni di Wimbledon: la tennista toscana, che sta vivendo un 2023 da favola e vede ormai da vicino l’ingresso tra le prime 100, sconfigge Priscilla Hon con lo score di 6-2 7-6 e, al termine di una battaglia durata 1 ora e 45 minuti, stacca il suo pass per il terzo turno. È stato un match interpretato benissimo dalla numero 110 del mondo, soprattutto in un primo set dominato e nel quale ha strappato il servizio della sua avversaria ben tre volte. Qualche scambio di break, invece, in un secondo parziale ben più lottato e che si è meritatamente deciso al tiebreak: qui, è venuto fuori in tutta la sua evidenza lo stato di forma e la fiducia della nostra portacolori, la quale si è andata prendere la vittoria per 7 punti a 4 e ha chiuso i conti sul 6-2 7-6. Stefanini, nel turno che sarà decisivo per stabilire le qualificate al tabellone principale, affronterà l’espertissima e temibilissima Su-Wei Hsieh: la 37enne di Taipei, tornata nel tour dopo diciotto mesi di assenza, ha già sconfitto senza cedere alcun set le americane Sachia Vickery e Kaila Day, dando l’impressione di essere in uno stato invidiabile, sopratutto per la sua età e per essere stata fuori dal giro delle competizioni per così tanto tempo.