Ginnastica, Simone Biles torna a gareggiare dopo lo stop alle Olimpiadi di Tokyo

Simone Biles torna alle gare. La fuoriclasse statunitense della ginnastica ha fatto sapere di voler tornare alle competizioni a inizio agosto, quando si disputerà l’Us Classic, e si tratterà del primo evento al quale prenderà parte dopo il clamoroso stop decretato alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, quando si ritirò da alcune gare per concentrarsi sulla sua salute mentale, tornando in pedana solo l’ultimo giorno di gare in Giappone per prendersi un bronzo, settima medaglia olimpica in carriera.

Negli ultimi due anni la campionessa americana ha sposato il giocatore della Nfl Jonathan Owens ed è sempre più diventata una delle sostenitrici degli atleti che si prendono una pausa di riflessione per proteggere la loro salute mentale.