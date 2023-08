Ronaldinho rischia di nuovo il carcere: accusato di truffa in Brasile

Ancora problemi con la giustizia in vista per Ronaldinho, che rischia di tornare in carcere. L’ex calciatore brasiliano è infatti accusato di truffa dopo che una sua società, la 18k Ronaldinho, avrebbe assicurato agli investitori dei guadagni superiori al 2% di fronte a un deposito di alcune decine di dollari in criptovalute. Secondo i suoi legali, Ronaldinho sarebbe addirittura vittima di tale società, che avrebbe usato il suo nome senza alcuna autorizzazione. Tuttavia il Pubblico Ministero ritiene che anche lui sia coinvolto nella frode tanto che l’ha chiamato a testimoniare davanti alla Commissione parlamentare della Camera dei Deputati. Proprio le ripetute assenze di Ronaldinho hanno fatto perdere la pazienza al presidente della Commissione, Aureo Ribeiro, che ha minacciato un intervenuto della polizia per portarlo con la forza a Brasilia.