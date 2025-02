Nella giornata di ieri si è conclusa la fase delle qualificazioni della Coppa Davis 2025, che ha regalato anche momenti di grande tensione e strascichi polemici. A completare il quadro delle qualificazioni sono state le ultime partite degli scontri tra Spagna e Svizzera, Francia e Brasile, Ungheria e Canada e quello tra Cile e Belgio. E proprio da quest’ultimo non può che partire il riepilogo delle qualificazioni, sia perché era l’unico in parità dopo la prima giornata di partite, ovvero quelle che si sono giocate sabato, sia per l’incredibile epilogo.

Si partiva, infatti, dall’1-1, frutto della vittoria di Cristian Garin su Alexander Blockx che aveva fatto seguito a quella di Zizou Bergs contro Tomas Barrios Vera. Nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio, il Belgio riparte con una vittoria nel doppio per riportarsi in vantaggio: Sander Gille e Joran Vliegen, infatti, si sono imposti su Barrios Vela e Nicolas Jarry per 6-3 3-6 6-3. Il Belgio ha quindi il primo match point per chiudere la contesa nel testa a testa tra Bergs e Garin. Ne esce una partita molto divertente ed equilibrata, che si prolunga fino al terzo set. E dopo i primi dieci game on serve, è nell’undicesimo che succede l’impensabile.

Coppa Davis, Cile-Belgio termina tra le polemiche: cosa è successo tra Bergs e Garin

Il fatto incriminato è arrivato dopo il break che ha portato avanti il belga, permettendogli di andare a servire per il match. Dopo aver realizzato il punto decisivo, Bergs ha comprensibilmente esultato in maniera importante, per poi dirigersi di corsa verso la panchina, senza prestare attenzione a quello che succedeva davanti a lui. È così che Zizou ha travolto Garin, che si stava dirigendo verso la sua panchina per il cambio campo. La squadra cilena chiede a gran voce la squalifica del belga, che non arriva: l’arbitro, infatti, valuta l’inusuale incidente passibile solo di un warning. I cileni non accettano la decisione. Intanto, Garin viene valutato in grado di proseguire da parte di un medico, ma il giocatore si rifiuta di proseguire le partita, arrivando a ricevere il penalty point che vale la partita e il punto al Belgio.

Il comitato cileno ha spiegato che Garin “ha ricevuto un forte colpo al globo oculare, motivo per cui è caduto e ha battuto la testa. Questo gli ha causato infiammazione, difficoltà a vedere, nausea e forte mal di testa. Non era in grado di continuare”. Posizione sostenuta anche dal capitano Nicolas Massu: “È terribile per me e per tutto il Paese. Siamo qui per giocare a tennis e difendere la nostra bandiera. Garin è stato colpito all’occhio e ora siamo fuori”. Pronte le scuse di Bergs: “È stato assolutamente involontario. Ero esaltato e ho preso assolutamente la decisione sbagliata nel non lasciar passare Cristian prima di andare verso la panchina. Ho chiesto scusa a lui e a tutta la squadra cilena, l’ultima cosa che vorresti è far male a un avversario. Però poi è il giudice di sedia a prendere la decisione“.

Le altre partite

Tra gli altri incontri, da evidenziare il bel testa a testa tra Ungheria e Canada, con i nordamericani che hanno rimontato gli avversari dopo il 2-0 di sabato, salvo poi cedere nell’incontro decisivo. Molto equilibrata la sfida del doppio tra Draxl/Pospisil e Fajta/Valkusz, terminata 7-6(2) 6-4. Gabriel Diallo, poi, ha battuto in maniera netta Fabian Marozsan per 6-1 6-3, rimandando il verdetto alla partita decisiva.

Qui, Marton Fucsovics è riuscito a gestire bene la pressione contro un avversario sicuramente alla portata, Alexis Galaneau (176° al mondo), ma galvanizzato dalla rimonta canadese. Ne è uscito un incontro anche in questo caso molto equilibrato, in cui il magiaro si è imposto in due set dopo oltre due ore, con il risultato di 7-6(8) 6-4. Percorso netto, invece, per la Francia, che chiude la pratica Brasile sul 4-0, mentre la Spagna, dopo il 2-0 di sabato, si impone per 3-1 contro la Svizzera.

Il tabellone del secondo turno delle qualificazioni: si riparte a settembre

Definito, quindi, il tabellone completo del secondo turno delle qualificazioni. Si giocherà a settembre, più precisamente tra venerdì 12 e domenica 14.

Olanda vs Argentina

Australia vs Belgio

Ungheria vs Austria

Germania vs Giappone

Stati Uniti vs Repubblica Ceca

Danimarca vs Spagna

Croazia vs Francia