Notizia clamorosa dalla Francia sull’ex portiere del Milan in scadenza nel 2026 col Paris Saint-Germain

Donnarumma in Serie A, ma non all’Inter. In Francia fa discutere il futuro del portiere di Castellammare di Stabia, sempre in scadenza nel 2026 col Paris Saint-Germain.

Donnarumma, niente rinnovo col PSG

L’Equipe è sicura: i parigini non hanno più intenzione di rinnovare l’accordo con l’ex Milan. Le discussioni per il prolungamento si sono ormai interrotte da mesi, con il classe ’99 che puntava a un leggero aumento degli attuali 10/11 milioni a stagione.

Donnarumma: “Spero di restare e prolungare”. Ma il Psg ha già scelto il sostituto

“Spero di restare al PSG e prolungare – aveva detto Donnarumma dopo la sfida di Champions con lo Stoccarda – Parigi è casa mia, mi sento molto bene qui e spero di continuare a lavorare a Parigi”.

Ma il club di Al-Khelaifi, come riporta l’autorevole fonte transalpina, è invece deciso a scaricarlo. Già scelto anche il sostituto, il classe 2001 Chevalier del Lille.

‘Sponsor’ nell’Inter

Gigio è molto apprezzato da Marotta e Ausilio, inoltre in casa Inter ha uno ‘sponsor’ importante che caldeggia il suo acquisto, Gianluca Spinelli, ex PSG e attuale preparatore dei portieri nerazzurri.

Spinelli è stato allenatore di Donnarumma proprio all’ombra della Tour Eiffel. I due sono molto amici.

Ostacolo Oaktree

A Donnarumma non dispiacerebbe tornare in Italia, e non si farebbe problemi a legarsi con la squadra rivale del suo recente passato.

L’ostacolo al matrimonio con l’Inter, però, potrebbe essere Oaktree. Il fondo proprietario del club non vede di buon occhio ingaggi elevati per calciatori non più giovanissimi e comunque difficilmente rivendibili.

Per approdare in nerazzurro, Donnarumma dovrebbe in ogni caso accettare un taglio sostanzioso dello stipendio, visto che è complicato pensare che gli possano essere garantiti i 9 milioni bonus esclusi che percepisce capitan Lautaro, il più pagato della rosa di Inzaghi.

Insidia City e Napoli

Donnarumma sul mercato potrebbe far gola ad altri grandi club. Si parla anche del Manchester City come potenziale acquirente, dato che Guardiola è a caccia dell’erede di Ederson.

Bisogna però vedere prima come finirà la faccenda del Fair Play Finanziario, coi ‘Citizens’ che rischiano sanzioni pesantissime. Tra queste il blocco del mercato.

Per l’ex rossonero, infine, c’è chi dice di stare attento pure al Napoli. Il futuro di Meret resta incerto a prescindere del rinnovo, non ancora chiuso, e Conte è un estimatore di ‘Gigio’.

Per il Napoli vale lo stesso discorso fatto per l’Inter, ossia la questione ingaggio che alla proprietà, nel caso degli azzurri a De Laurentiis potrebbe risultare assai indigesta.