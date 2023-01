Qualificazioni Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 12 gennaio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 12 gennaio a Melbourne, dove avrà luogo il turno decisivo delle qualificazioni agli Australian Open. Sono quattro gli azzurri a caccia dell’ingresso in main draw: Matteo Arnaldi se la vedrà contro l’australiano Purcell, mentre Mattia Bellucci e Luciano Darderi saranno impegnati in un derby tricolore. Occhi puntati anche su Lucrezia Stefanini impegnata contro la statunitense Vickery. Non sono riusciti ad accedere al turno decisivo invece Brancaccio, Pellegrino, Mager, Passaro e Zeppieri. Si parte a mezzanotte.

Court 6

Non prima delle 03:00, S. Vickery – L. Stefanini

Court 7

Dalle 00:00, M. Purcell – (22) M. Arnaldi

A seguire, M. Bellucci – L. Darderi