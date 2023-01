Australian Open 2023, qualificazioni maschili: Arnaldi, Bellucci e Darderi al turno decisivo

Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luciano Darderi si sono qualificati al turno decisivo delle qualificazioni maschili degli Australian Open. Niente da fare invece per gli altri tre azzurri, fermati al secondo turno: Gianluca Mager, Giulio Zeppieri e Francesco Passaro, con quest’ultimo sconfitto nel derby italiano da Bellucci. Soffre, ma sorride in tre set combattuti Arnaldi che si impone 5-7 7-5 6-4 contro il padrone di casa Alex Bolt. Dopo un primo set complicato, condizionato anche da tre doppi falli, il 21enne riprende in mano la sua partita e strappa il servizio in apertura di secondo set. L’australiano però rimane aggrappato alla gara e ha anche un match point a disposizione, ma l’azzurro è concentrato e riesce ad aggiudicarsi il secondo periodo sul 7-5. Meno equilibrio nel set decisivo: Arnaldi trova il break al quinto game, difende il vantaggio e chiude vincendo un game a zero con grande lucidità. Un combattutissimo tie break del terzo set ha condannato invece Zeppieri, sconfitto 3-6 7-6(4) 7-6(11) dallo svizzero Leandro Riedi. Niente da fare per Mager contro l’ucraino Krutykh che si impone 6-2 7-6(3), mentre nel derby tricolore Bellucci ha avuto la meglio di Passaro 7-6(5) 6-3. Undici palle break concesse a testa, alla fine a spuntarla è il 21enne di Busto Arsizio che strappa il servizio nel sesto game del secondo set e chiude la contesa dopo aver salvato due palle del controbreak. Bene anche Darderi che ha battuto Dane Sweeny 7-5 1-6 6-1 in due ore di gioco. Aspettando i risultati di Pellegrino e Brancaccio, Arnaldi se la vedrà con l’altro giocatore casalingo Max Purcell nel turno decisivo, mentre Bellucci e Darderi si sfideranno nel derby italiano.

(22) Matteo Arnaldi (ITA) b. Alex Bolt (AUS) 5-7 7-5 6-4

Raul Brancaccio (ITA) c. (wc) Tristan Schoolkate (AUS)

Oleksii Krutyhk (UKR) b. Gianluca Mager (ITA) 6-2 7-6(3)

Leandro Riedi (SUI) b. Giulio Zeppieri (ITA) 3-6 7-6(4) 7-6(13-11)

Mattia Bellucci (ITA) b. (13) Francesco Passaro (ITA) 7-6(5) 6-3

Luciano Darderi (ITA) b. (wc) Dane Sweeney (AUS) 7-5 1-6 6-1

Andrea Pellegrino (ITA) c. Zsombor Piros (HUN)