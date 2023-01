Qualificazioni Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 9 gennaio

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco della prima giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2023. Sei gli azzurri che fanno il loro esordio, con Francesco Maestrelli ad aprire le danze allo scoccare della mezzanotte italiana. Poi toccherà a due teste di serie quali Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi. Quando sarà circa mattina italiana, invece scenderanno in campo Luciano Darderi, Gianluca Mager e Riccardo Bonadio. Ecco quindi gli orari relativi agli azzurri impegnati, mentre QUI trovate il programma completo.

Ore 00:00 – Maestrelli vs Andreev

2°match dalle 00:00 – (2) Cecchinato vs Purcell

2°match dalle 00:00 – (22) Arnaldi vs Ritschard

4°match dalle 00:00 – Darderi vs Ficovich

4°match dalle 00:00 – Mager vs (32) Misolic

5°match dalle 00:00 – Bonadio vs Laaksonen