Media portoghesi: Benfica accusato di aver truccato le partite, indagato anche Rui Costa

I media portoghesi hanno portato alla luce un’accusa da parte della magistratura nei confronti del Benfica. Il club lusitano è finito al centro di un’indagine in merito alle partite truccate relativa al mandato 2016-2020 dei membri del cda. Tra gli indagati c’è anche il presidente Rui Costa, che nel 2021 prese il posto di Luis Filipe Viera alla guida del club. Al momento la società ha rilasciato una nota in cui spiega che si è “costituita in giudizio in data 3 gennaio insieme ai componenti del Consiglio di Amministrazione dal 2016 al 2020 e che sono attualmente in carica. Il Benfica non rilascerà ulteriori commenti per via del segreto giudiziario sotto cui si trova il processo“.