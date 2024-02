Combinata nordica, Otepaa 2024: la solita Hagen vince la Gundersen, Dejori e Gainmoena in top-20

Sempre lei, sempre Ida Marie Hagen. La norvegese si impone per la settima volta in stagione in Coppa del Mondo e rafforza la vetta della classifica generale di combinata nordica, tagliando per prima il traguardo della Gundersen di Otepaa 2024, in Estonia, con il salto con gli sci dal trampolino HS 97 e la 5 km dello sci di fondo. Terza dopo il turno di salti, la scandinava ha recuperato sugli sci stretti la battistrada Mari Leinan Lund e si è imposta al traguardo con 13.41.3 e un secondo sulla connazionale, completa la tripletta tutta norvegese sul podio di giornata Gyda Westvold Hansen.

Per quanto riguarda l’Italia, sedicesimo posto e diciassettesimo posto per Daniela Dejori e Veronica Gianmoena, che partivano con un ritardo ampio dopo il salto con gli sci e nel fondo hanno potuto soltanto limitare i danni, centrando comunque una preziosa top-20 nella tappa estone.