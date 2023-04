Qualificazioni Atp Estoril 2023: Giannessi rimonta Maroszan, cinque azzurri al main draw

Grande rimonta di Alessandro Giannessi nelle qualificazioni al torneo Atp di Estoril 2023. L’azzurro trentaduenne è riuscito a ribaltare l’esito del primo set contro il numero uno del tabellone cadetto, l’ungherese Maroszan, e ha vinto con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-4 in due ore e diciotto minuti di gioco, ottenendo così il secondo successo in rimonta dopo quello con l’ucraino Krutykh.

Una vittoria che consente allo spezzino di volare al main draw del torneo portoghese sulla terra rossa, e sono allora cinque gli azzurri al tabellone principale dell’appuntamento lusitano, vale a dire oltre a Giannessi anche Cecchinato, Zeppieri, Nardi e Fognini, che potrebbe pescare lo stesso Giannessi in un derby ligure in quanto il taggiasco attende un qualificato. Seconda vittoria su tre incroci per Giannessi contro Maroszan, in una partita davvero tirata e risolta dai dettagli e dal servizio.