La Lazio blinda il secondo posto: Monza battuto ed ennesimo clean sheet

La Lazio blinda il secondo posto e vede da vicino la qualificazione Champions. All’U-Power Stadium la squadra di Sarri supera l’esame di maturità e batte il Monza 2-0 con i gol di Pedro e Milinkovic-Savic. Dopo grandi vittorie, spesso, i biancocelesti erano caduti. Dopo il successo nel derby, e con la pausa di mezzo, Milinkovic e compagni si regalano una vittoria convincente e preziosissima per l’obiettivo stagionale. Ciro Immobile, il protagonista più atteso dopo un mese di stop, parte in panchina. Sarri per il rush finale non rischia e schiera Pedro dal 1′. La scelta è quella giusta, perché lo spagnolo è in grande forma. La prima occasione è la sua con un sinitro di poco alto. Ma sono le prove generali per il gol. Al 13′ Zaccagni lascia un avversario alle spalle e crossa, Pedro sfrutta la dormita generale degli avversari e col mancino firma l’1-0. Il Monza si sveglia. Prima Sensi di testa, su cross di Ciurria, scheggia il palo, poi è Petagna, ancora di testa, a centrare la porta ma Provedel fa l’ennesimo miracolo stagionale. La ripresa si apre senza cambi, gli uomini di Palladino cercano di alzare il ritmo, ma è il lampo di classe di Milinkovic-Savic a chiudere i giochi. La sua punizione con il destro dal limite si infila all’incrocio dei pali alle spalle dell’incolpevole Di Gregorio. Il serbo torna al gol e diventa il miglior marcatore straniero della Lazio. L’ultima arma di Palladino è Gytkjaer che nel finale si divora il gol della bandiera. Al 65′ c’è spazio anche per Ciro Immobile, che si prende gli applausi del settore ospiti. Sarri si gode la vittoria e il clean sheet. Soltanto Barcellona (nove) e Napoli (16) hanno subito meno reti della Lazio (19) nei maggiori cinque campionati europei 2022/23. Anche questo è il Sarrismo per un secondo posto che vale tantissimo.