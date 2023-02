Qualificazioni Atp Doha 2023: Passaro e Arnaldi cercano il pass per il main draw

Due azzurri nelle qualificazioni al torneo Atp di Doha 2023. Nel tabellone cadetto presenti Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, entrambi a caccia della promozione al main draw. Per farlo sono due le partite da vincere e tutti e due si trovano nella parte bassa. Nel dettaglio, Passaro dovrà sfidare al primo turno delle qualificazioni il bosniaco Damir Dzumhur, mentre se dovesse vincere troverebbe nel turno decisivo uno tra Virtanen e Shevchenko, mentre Arnaldi se la vedrà con l’ucraino Krutykh, se avanzerà troverà Bhambri o Kotov. In entrambi i casi, percorso non così complesso per approdare al main draw.