Nazionale, Girelli a 100 presenze: “E’ una grande emozione”

Cristiana Girelli dopo aver raggiunto le 100 reti con la maglia bianconere, è arrivata a collezionare centro presenze con la maglia della Nazionale. “È un numero che mi impressiona, sono orgogliosa di me stessa. Ognuna di queste presenze è stata accompagnata da un’emozione diversa. È chiaro che avrei preferito festeggiare con una vittoria o comunque con un risultato positivo, purtroppo non è stato così ma sono certa che ci rifaremo”. L’attaccante ha poi continuato: “Ho vissuto molti momenti belli: l’esordio, le vittorie che ci hanno portato al Mondiale del 2019, e anche il recente successo in casa della Svizzera che ci ha dato la possibilità di qualificarci per la prossima edizione della Coppa del Mondo”.

Girelli ha poi concluso: “Sono certa che tutte noi da piccole sognavamo di poter rappresentare il nostro Paese. Alle calciatrici più giovani ripeto spesso che devono conservare lo spirito che avevano da bambine, non dando mai nulla per scontato e continuando ad avere la voglia di migliorare giorno dopo giorno. Tra cinque mesi ci sarà il Mondiale, siamo piene di gioia, anche perché pensare di poterlo giocare per la seconda volta consecutiva non capita poi tutti i giorni. Sarà un torneo diverso rispetto a quello del 2019 e dovremo quindi avere la capacità di farci trovare pronte. Non vediamo l’ora di giocarlo e soprattutto speriamo di far bene e di portare in alto il nome dell’Italia, per onorarlo anche in Australia e Nuova Zelanda”.