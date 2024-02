Qualificazioni Atp 250 Cordoba 2024: avanti Cecchinato, Darderi batte Giannessi nel derby

Si sono giocati i primi turni delle qualificazioni al tabellone principale dell’Atp 250 di Cordoba, in Argentina. Si gioca su terra battuta e Marco Cecchinato ritrova la sua superficie preferita, che nel 2018 gli regalo la semifinale al Roland Garros. L’attuale numero 200 del mondo, testa di serie numero 7 del seeding di quali, ha battuto 6-1 6-4 l’argentino, con ranking protetto, Kicker. Cecchinato vola in finale, dove affronterà la testa di serie numero 4 Burruchaga, che ha battuto 6-4 6-2 la wild card Casanova. L’altro italiano in finale è Luciano Darderi, che ha sconfitto nel derby azzurro Alessandro Giannessi. 6-2 6-0 per il classe 2002 numero 135 del mondo. La testa di serie numero 2 delle qualificazioni si giocherà un posto nel main draw contro il vincente della sfida tra Collarini e Gakhov(6). Il numero 1 Tirante se la vedrà prima con Barrena e poi, in caso di successo, con uno tra Bagnis e Rodriguez Taverna.