Pietrangeli: “Sinner un fenomeno. Nel tennis regna però l’invidia”

Jannik Sinner è al centro del tennis italiano, ma non solo. Dopo la conquista della Coppa Davis, il numero quattro del mondo ATP si è preso il palcoscenico del tennis mondiale. A parlare del numero uno del tennis italiano è stato un ex tennista, Nicola Pietrangeli, che ha parlato a margine del Premio Internazionale Euro Mediterraneo 2023 che si svolge in Campidoglio a Roma.

Queste le parole di Nicola Pietrangeli: “Sinner? Un fenomeno. Io non ce l’ho con questi giocatori. Non c’è neanche da essere invidiosi anche perché Berrettini ha battuto uno dei miei record, dopo 61 anni. Non ho mai detto che sono stato più bravo di loro“.