Nicola Pietrangeli resterà in ospedale fino a lunedì prossimo. L’ex tennista, è stato ricoverato nella giornata di ieri a causa di un malore accusato a casa, giramenti di testa e vertigini, ed è stato trattenuto per precauzione la notte. Come appreso dall’ANSA, Pietrangeli resterà in ospedale anche nel week end per essere visitato dal cardiologo nei prossimi giorni.