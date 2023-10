F1 GP Qatar, Sainz: “Condizioni complicate, ma stiamo imparando dagli errori”

Le parole di Carlos Sainz dopo le qualifiche shootout del Gran Premio del Qatar: “E’ stato molto impegnativo questo weekend, per me e per la macchina. Questa è una pista imprevedibile, con condizioni complicate. Abbiamo fatto un buon lavoro, imparando dagli errori commessi ieri. Siamo stati molto più competitivi rispetto a ieri. Stiamo cercando di regolare alcune cose, anche con le gomme. Sarà impegnativo”.