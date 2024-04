Pietrangeli: “Non sono geloso di Sinner. Nemmeno il diavolo in persona è in grado di batterlo”

“Non sono per niente geloso di Jannik, anzi, lo considero una benedizione. Per tutto quello che rappresenta anche al di fuori del campo, dico solo una cosa: godiamocelo. Gli italiani sono un popolo non di sportivi, ma di tifosi. E quando uno vince sono sempre pronti a salire sul carro. Adesso è pieno di gente che l’aveva previsto. Ma io penso che oggi per battere Sinner debba venire il diavolo in persona. E forse non vincerebbe lo stesso, perché anche il diavolo ha qualche difetto, a Sinner non manca niente”. Lo ha detto Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, in un’intervista al Quotidiano Nazionale nella quale ha esaltato Jannik Sinner. Secondo il già vincitore Slam ed ex numero 3 al mondo ai tempi della classifica non computerizzata, l’altoatesino è già il migliore al mondo: “Lo è già, l’unica cosa che non lo certifica è questa classifica fatta con i computer che non mi convince per niente. Sinner sta iniziando adesso la sua ascesa, dove potrà arrivare non lo sa ancora nessuno, a chi sostiene di saperlo dica pure da parte mia che è un bugiardo. In questo momento è lui il migliore”.