NBA: conto alla rovescia per Philadelphia, Embiid pronto al ritorno

A meno di dieci gare dalla fine della regular season di NBA, arriva la notizia che può rimescolare le carte in questo sprint finale per quanto riguarda l’ovest; infatti, i Philadelphia 76ers sono prossimi a riabbracciare Joel Embiid, il centro americano dovrebbe tornare questa settimana contro Oklahoma City, l’ultima apparizione per lui risale al 30 gennaio. La squadra di Nick Nurse si trova all’ottavo posto nella Eastern Conference, in mezzo alla lotta play-in, e con il ritorno del lungo in maglia 21, potrà provare a scalare ancora posizioni in classifica, con già in tasca la qualificazione alla post-season.

L’assenza di Embiid ovviamente si è fatta sentire, e non poco, infatti oltre a non poter competere con le altre big ad est, come le stagioni passate, si è proprio sentita la mancanza di un All-Star come “the Process”, sempre in grado di fare la differenza e risolvere la partita. In una stagione fatta di alti e bassi, sicuramente, Tyrese Maxey ha confermato le sue grandi potenzialità, infatti, al suo terzo anno nella lega, viaggia intorno a 26 punti di media per partita, 4 rimbalzi e 6 assist. Philly è reduce dalla vittoria con i Toronto Raptors di lunedì notte, dopo la contestatissima sconfitta contro i Clippers, e vuole continuare la striscia di successi per avere una posizione migliore in vista dei playoff, e con il ritorno di Embiid tutto può essere alla portata.