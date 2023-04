Petra Kvitova trionfa a Miami: “L’esperienza ha aiutato, posso ancora competere con le migliori”

Petra Kvitova è “stanca, ma felice” dopo la vittoria del titolo 1000 di Miami in una finale contro la kazaka Elena Rybakina risolta per 7-6 6-2 in un’ora e 42 minuti. Ad indirizzare la contesa anche un tie-break da 10 set point complessivi, 5 mancati dalla kazaka e chiuso dalla ceca al quinto in suo favore. “Forse il più lungo che io abbia mai giocato – spiega alla stampa – Non è stato facile, ma sono soddisfatta. Avevo giocato bene a Indian Wells, ho mantenuto un livello alto anche qui”. E’ il 30esimo titolo della carriera per la ceca, il primo a Miami: “Penso che l’esperienza abbia giocato un ruolo importante nella mia mente. Ho giocato così tante finali che so di poter fare bene a prescindere da chi devo affrontare. È molto difficile affrontare sempre giocatori giovani, è molto faticoso”. Kvitova conclude: “Per quanto riguarda il mio livello, penso di aver giocato un buon tennis dall’inizio dell’anno, ma non ero andata lontano in nessun torneo. Prendo positivamente il fatto di poter ancora competere con i migliori. Anche alla mia età posso vincere un grande torneo”.