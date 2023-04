Pasqua da sogno per Matteo Arnaldi: vince il Challenger di Murcia e vede la top-100

E’ una domenica da sogno per Matteo Arnaldi, che nel giorno di Pasqua vince il Challenger di Murcia, battendo in due set il più esperto croato Borna Gojo, e in Spagna con il 6-4 7-6(4) sul rivale di Spalato arriva una bella vittoria per il classe 2001 ligure, che ha recuperato nel secondo set dopo essere finito sotto 5-2. Terzo Challenger in carriera in cinque finali, il secondo in stagione per Arnaldi. Non solo: per l’azzurro best ranking in arrivo, visto che raggiungerà la posizione 102 lunedì, sfiorando l’agognata top-100.